Leetritevastase kaitse uuendamine on kasvanud hüppeliselt: vaata, kas peaksid samuti seda tegema

„Revaktsineeritute arvu tõus näitab, et Eesti inimesed on leetrite levikut Euroopas ja mujal maailmas tõsiselt võtnud ning on enda ja oma pere kaitseks vajalikke samme astunud,“ ütles terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Irina Filippova. „Leetrid on tagasi riikides, kus need olid vahepeal juba kadunud – näiteks Ameerika Ühendriikides. Kuna leetrite sissetoomine Eestisse on Euroopas ja mujal leviva viiruse tõttu tõenäoline, on selle väga nakkava nakkushaiguse eest oluline kaitsta nii ennast kui oma lähedasi.“