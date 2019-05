Uudised LÕBUS VIDEO JA GALERII | Lääne-Tallinna keskhaigla tähistas kätehügieenipäeva tantsuga Video: Teet Malsroos , täna, 13:39 Jaga: M

Teet Malsroos

Meditsiinis on kõige kallimaks varaks meediku käed – just käed on olulisimad abivahendid, millega patsienti aidata. See aga tähendab, et käed peavad alati olema puhtad. 5. mail on rahvusvaheline kätehügieenipäev. Kätehügieen ei ole aga vajalik mitte üksnes meedikutele, vaid meile kõigile iga päev, sest korralik kätehügieen aitab ennetada nakkushaigusi. Lääne-Tallinna Keskhaigla töötajad tähistasid rahvusvahelist kätehügieenipäeva esmaspäeval,esitades Mustamäe tervisekeskuse fuajees kätehügieeni tantsu. Tantsuga näidatakse mänguliselt ette käte pesemise ja antiseptika kõige olulisemad liigutused.