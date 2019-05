12 TOITU, MILLE SÖÖMIST SA EI SUUDA LÕPETADA. Aga peaksid seda tegema, kui tahad alla võtta! 

Pitsa

Vahel võib sulle tunduda, et pead kindlasti seda saama! Aga see ei tähenda, et peaksid sööma pitsat kindlasti ekstra koguse juustu ja nelja sorti lihaga. Telli kõrvale salatit, mis aitab sul kõhu täis saada, ilma et saaksid liiga palju kaloreid.

Pexels

Kartulikrõpsud

Kindel see, et sa ei suuda kunagi süüa vaid ühte krõpsu! Parem valik on krõbistada hoopis pähkleid, mis sisaldavad ka kasulikke toitaineid. Nendes sisalduvad kasulikud rasvad aitavad ka täiskõhutundel tekkida.

Loomulikult pead vaatama, kui palju sa sööd pähkleid – need sisaldavad siiski rasva. Võid süüa ka pisut popkorni, kus on palju kiudaineid ja vähe kaloreid. Igatahes võtavad need ka näljatunde paremini ära kui kartulikrõpsud.

Pexels