HAMBAD ON IKKA NIGELAD: paljud Eesti lapsed ei jõua hambaarsti juurde  

Eesti Haigekassa panustab üha enam suutervisele, toetades nii täiskasvanute kui ka laste hambaravi. Selle aasta esimese kolme kuuga on hambaarsti juures käinud 63 818 last, 2018. aastal samal ajal oli neid 63 274.

Kõige tublimad hambaarsti külastajad on Saaremaa (37,7%), Jõgeva (31,9%) ja Hiiumaa lapsed (30,3%). Oluliselt vähem on hambaarsti juurde jõudnud Ida-Viru (24,3%) ja Lääne-Virumaa lapsed (24,3%). Üle 177 000 lapse ei ole aga sel aastal veel kordagi hambaarsti juures käinud. Selleks, et ka need lapsed jõuaksid hambaarsti juurde, on vaja eelkõige vanema tahet ja eeskuju.