HELL TEEMA: mida teha, kui mees on täielik seksipidur?

Sellest, et naised vahel seksida ei taha, räägitakse küll. Tegelikult on ka mehed vahel seksipidurid. See, miks mehed seksist eemale hoiavad, ei ole aga avalik jututeema. Milline mees julgeb öelda, et ta ei taha seksida? Ja naine tunnistada, et kodus on seksipõud, sest just mees ei taha lähedust.