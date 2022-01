Meeled KOGU AEG LÄHEB HALVASTI? Inimestel, kes pole edukad, on kõigil üks ühine joon Toimetas Sirje Maasikamäe , täna 07:00 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

Vabanduste väljamõtlemine, millega põhjendada ebaedu, on edule saatuslik. Foto: Vida Press

Inimestel, keda ei saada edu, on üks väljapaistev ühine joon. Nad teavad kõiki ebaõnnestumise põhjuseid ja neil on raudkindlad põhjendused, miks nad äpardusid. Mõtle ja otsusta, kui paljusid oled ise kasutanud!