KÕIK LÄHEB HALVASTI? Mõtle hoolega, kas õigustad oma ebaedu nende kuulsate ettekäänetega! 

Kui teised inimesed mind kuulaksid…

Foto: Pexels

Kui – ja see on kõige tähtsam – mul oleks julgust näha ennast sellena, kes ma tegelikult olen, mõistaksin, mis on minuga valesti, ja parandaksin ennast. Niimoodi õpiksin ma oma vigadest ja teiste kogemusest, sest ma tean, et midagi on minuga valesti, muidu oleksin ma seal, kus ma oleksin siis, kui oleksin pühendanud rohkem aega oma nõrkuste analüüsimisele ja vähem aega ettekäänete väljamõtlemisele.

Vabanduste väljamõtlemine, millega põhjendada ebaedu, on riiklik ajaviide. See harjumus on sama vana nagu inimkond ja on edule saatuslik. Miks klammerdutakse oma lemmikvabanduste külge? Vastus on ilmne. Inimesed kaitsevad oma vabandusi seepärast, et need on nende enda loodud.