TUHANDED VAJAVAD ABI: miks meil on nii palju murelikke lapsi? 

Sotsiaalkindlustusameti lasteabi konsultant Kaja Lind kuulab ja aitab lahendada iga päev laste muresid. "Oleks hea, kui võiksime südamerahuga väita, et iga laps on Eestis kaitstud, kuid kahjuks ei ole see nii. 2018. aastal pöördus 6580 inimest lasteabitelefoni poole, et jagada enda või kellegi teise muret. See number on suur. Ometi ei anna see lõplikku ülevaadet abivajavatest ja hädaohus lastest.

Need lapsed vajavad meie kõigi abi. Ja vahel on lapsele vaja vaid seda, et keegi ta ära kuulaks ja temast hooliks. Kui tihti me lapsi päriselt kuulame ja mõistame? Kui sageli alustame lapsega vestlust? Igal lapsel on õigus mõistmisele, hoolimata tema iseärasustest või olukorrast."

Kaja Lind toob välja mõned tundemärgid, et laps võib vajada meie tuge

Pikka aega kestnud halb meeleolu või masendus, intensiivsed negatiivsed emotsioonid, kerge ärritumine.

Teistest eemaldumine, isoleerumine. Laps ei soovi näha neid, kellega ta muidu on lähedane.

Elurõõmu ja energia kadumine, apaatia, jõuetuse, lootusetuse, abituse väljendamine.

Enese mõttetu ja tühisena tundmine.

Püsivad probleemid teiste mõistmisel, tugevalt häiritud sotsiaalne taju, konfliktid.

Huvi kadumine tegevuse vastu, mis varem meeldis (näiteks hobid).

Probleemid keskendumise ja mäluga.

Suured muutused söömises ja isus – laps sööb kas liiga palju või liiga vähe.

Huvi kadumine enda välimuse, hügieeni ja tervise vastu.

Sõltuvusainete tarbimine, mitmesugune riskikäitumine.

Surmast ja enesekahjustamisest rääkimine, enda või teiste reaalne kahjustamine.

Abivajavat last märgates

Kuula esmalt last, selgita välja probleem ja kaasa võimalusel lapsevanemad.

Kaasa lastekaitsetöötajaid, kes on laste ja perede heaolu küsimustes eksperdid.

Kaasa politsei (noorsoopolitsei), kes on turvalisuse küsimustes ekspert.