NAHK ON TUNDLIK, VISTRIKUD KIMBUTAVAD? Sellised valikud teevad nahale rõõmu! 

Pexels

• Vistrikuline nahk. Täiskasvanud ja terve nahaga inimesel ei tohiks olla vistrikke. Need võivad tekkida, kui organismis on tavalisest rohkem meessuguhormoone või naissuguhormoonide tase on tasakaalust väljas. Paar-kolm vistrikku ei ole probleem, kuid kui vistrikke on palju, need lähevad suuremaks ja põletikuliseks ning õigest nahahooldusest hoolimata püsivad, peaks nõu pidama perearstiga. Vistrikuline nahk vajab erihoolt ja vahel ka tablettravi.