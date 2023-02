RAHA POLE KUNAGI? Sellised rumalad mõtted ei lase eluski rikkaks saada!

Rikkus ei tule ligi, kui oodatakse nn õiget aega, et mõtteid ja plaane hakata ellu viima, kuni ootamisest saab püsiv harjumus

Ohtuleht.ee , täna 05:00

Miks mõned on rikkad, aga teised vaatamata kõige ikka vaesed? Ameerika kirjanik Napoleon Hill arvab, et üks takistusi on vale mõtlemine, hirm vaesuse ees. Selline meeleseisund halvab mõtlemise, teeb maatasa tahtejõu ja meelitab ligi igat liiki katastroofe.