NÄOL PÕRNITSEVAD VASTIKUD PUNNID: mis juhtub, kui neid pigistada? 

Kosmeetiku abi on hädavajalik, sest kinniste komedoonide puhul tuleb valge peenike rasvanire väga sügavalt naha seest. Mäda võib olla palju ja punni paranemiseks peab mädakoldest kõik kätte saama. Samas, et vältida armi, tuleb nahka võimalikult vähe traumeerida.

On normaalne, et pärast pigistamist tekib punni ümber turse. Vahel arvatakse ekslikult, et järelikult on midagi veel sees, ja pigistatakse vistrikku kodus edasi. See ajab asja eriti hulluks. Tagajärjeks on uus ja teistsugune põletik. Kodus võib põletikulist punni rahustada näiteks savimaskiga.