RABAD KOGU AEG TÖÖD TEHA? Kolm tähtsat põhjust, miks vajad pause ja laisklemist 

Vedelemisest on palju kasu, ütlevad psühholoogid. Lääne kultuuris on alati imetletud tegutsemist ja aktiivseid inimesi. Digiajastu on lisanud veelgi survet reageerida kõigele kohe. Kõik peavad olema kogu aeg kättesaadavad. Unustatud on teine pool ehk inimesed vajavad ka puhkust ja pause.

Pexels

Ka vabal ajal ei anta endale hõlpu ja see täidetakse igasugu aktiivsete ettevõtmistega. Aktiivsust peetakse alati heaks näitajaks. Siin on mõned põhjused, miks on väga oluline ka puhata ja mitte midagi teha.

1. Uuringud näitavad, et inimene vajab pause ja n-ö tühja aega, et olla loov

Lihtsalt olemist, lõõgastumist, looduses käimist, aknast välja vahtimist ja koera silitmist peetakse sageli laiskuseks, kuid see pole õige. Inimesed on unustanud, et puhkamine aitab ka paremini tööd teha.

Pexels

2. Jõudeolek langetab stressitaset