MIDA TEHA NÄOKARVADEGA? Nende vahenditega saad näo ideaalselt siledaks!

Vahatamisel, raseerimisel ja depileerimiskreemide kasutamisel tuleks valida spetsiaalselt näole mõeldud tooted. Foto: Vida Press

Karvade eemaldamiseks näolt tuleb hoolikalt valida meetod ja tooted, sest näonahk on õrn ja vigastus hästi nähtav. Paljudele inimestele on see valulik protseduur.