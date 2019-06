KARDETAV HAIGUS POLE MEIST KAUGEL: Eesti on marutaudivaba maa, kuid surmav tõbi varitseb meid endiselt

24aastane Birgitte nakatus Filipiinidel. Hea südamega noor naine korjas tee äärest üles abitu kutsika, viis looma hotelli, pesi ta puhtaks ja hellitas teda. Mänguhoos saadud kriimustuste kaudu sai naine surmava viiruse. Birgittega juhtunu näitas sedagi, et marutaud ei ole tingimata lõriseva kurja koera näoga, vaid sülje kaudu võib nakatada ka näiliselt terve loom, isegi kutsikas. Kui pärast kontakti nakatunud loomaga saada kiiresti arstiabi, on võimalik haigeks jäämisest pääseda. Kui haigus – oksendamine, krambid, agressiivsus jm – on avaldunud, on juba hilja. Nii läks kahjuks ka Birgittega. Kui ta Norrasse naastes haigeks jäi, ei osanud arstid marutõbe algul kahtlustada. Birgitte puhkas Filipiinidel veebruaris. 4. mail sai kinnitust marutõvediagnoos. Kahe päeva pärast naine suri. Haigus avaldubki tavaliselt alles 1–2 kuu jooksul pärast nakatumist, vahel veelgi hiljem.