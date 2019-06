MÄLESTUSPINK TEENEKALE TOHTRILE: 100 aastat tagasi astus ametisse esimene eestlasest haiglajuht, kes oli ka Tammsaare ihuarst 

Meditsiinivaldkonnas töötamine on dr Sibula peres jätkuvalt au sees: praegu töötab Ida-Tallinna Keskhaiglas legendaarse arsti lapselapselaps . Preanalüütika osakonna labori assistendi Katrin-Heele Andersoni sõnul on väga emotsionaalne, kui ajalugu põimub perekonnalooga. Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee peab dr Sibula ametisseastumist äärmiselt oluliseks verstapostiks Eesti meditsiiniajaloos.

“Sel väga keerulisel ajal, mil toimus Eesti riikluse loomine ja käimas oli Vabadussõda, ei olnud haigla juhtimine kindlasti lihtne ülesanne. Ometi just nendel aastatel, pärast seda, kui haigla läks 1918. aasta lõpus Tallinna linna juhtimise alla ning nimetati Tallinna Keskhaigemajaks, algas tänase Tallinna keskse haiglakompleksi ülesehitus. Peaarstina oli doktor Sibulal selles väga oluline roll. Samuti näitas ta oma eeskujuga toonastele noortele Eesti arstidele, et oma valdkonnas on võimalik jõuda tippu. Sellise eeskuju tähtsust on võimatu alahinnata,” sõnas Allikvee.