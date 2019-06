Lugeja üleskutse: märgake palavuses kannatavaid vanureid 

„Saatsin ta tuppa ja veendusin, et proua Aimel kõik hästi oleks. Palusin edaspidi alati tal vee kaasa võtta, et ta saaks end turgutada. Ise aga mõtlesin, et kas kaaskodanikud ikka leiaksid aega, et vanuritelt vajadusel küsida – ega nad abi ei vaja. Eriti veel nüüd, kus Eestit on tabanud kuumalaine. Mõne vanuri tervislik seisund või ootamatult halveneda, mistõttu saabki loota ainult kaaskodanikele. Ma ei saa öelda, et oma elu on lihtne ootamatult kohe ümberkorraldada, aga sellisel hetkel ei saa ju mõelda iseendale. Esitaksin palve kõigile lugejatele -märgake tänaval ka neid inimesi, kes ei ole teie sõbrad ja lähedased. Me keegi ei tea, millal võime ise vajada võõra inimese abi,“ kutsub Marta kõiki olema ligimeste suhtes tähelepanelikud ja abivalmid.