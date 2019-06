RISKANTNE KORTSURAVI: terviseamet hoiatab ohtliku iluvidina eest 

Terviseameti keskkonnatervise peaspetsialist Olga Gurjanova sõnul kasutatakse selliseid nõelavaba pliiatseid selleks, et mehaanilise survega hüaluroonhapet naha alla suruda. „Terviseameti hinnangul survega toimeainete laskmine naha alla ei ole ilusüstidest vähem riskantne. Leiame, et tüsistuse risk on tunduvalt suurem,“ ütles Gurjanova, kelle sõnul on nõelaga protsess rohkem kontrollitav. „Survega naha alla ainete laskmisel ei saa ette arvata, kui sügavale ja kuhu aine jõuab. Seade, millega selliseid protseduure tehakse, peab olema korralikult testitud ja igakülgselt ohutu,“ ütles Gurjanova.