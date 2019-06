SÖÖD NII, ET KÕHT ON KUMMIS? Need taimed ja vahendid leevendavad suviseid kõhuhädasid 

Antatsiidid leevendavad küll vaevusi, aga ei kõrvalda kõrvetiste tekkepõhjusi. Seega sobivad need siis, kui kõrvetisi on harva. Tugevama toimega on maohappe teket vähendavad ja ülihappesust vähendavad prootonpumba inhibiitorid omeprasool, pantoprasool ja esomeprasool.

Inimesed, kellel on probleeme reflukshaigusega (maosisaldise tõus söögitorusse), saavad abi magneesiumalginaati ja kaaliumbikarbonaati sisaldavast preparaadist, mis tekitab mehhaanilise kaitsekile ja ei lase maosisaldisel tagasi söögitorusse valguda.

Pexels

Ei saa me läbi piimhappebakteriteta

Kõhuprobleemide korral ei saa üle ega ümber piimhappebakteritest. Need on meie organismi koostisosa ja tagavad normaalse soolestiku mikrofloora, mis . omakorda tagab korras ainevahetuse, reguleerib kõhugaaside teket soolestikus, kõhukinnisust ja -lahtisust ning on vajalik immuunsüsteemi toimimiseks.

Liigsed gaasid tekitavad enamasti täispuhutud tunde ja valu. Leevendust toovad piimhappebakterid ja simetikoon, millel on gaasimulle lõhustav toime. Esimene valik kõhupuhituse korral on probiootikumikuur. Neid on saadaval nii tablettide, kapslite, graanulite, närimistablettide ja tilkadena, nii et igaüks peaks leidma sobiva.