Mure, millega arsti juurde ei pöördu: mees leidis peeniselt puugi 

„Jamaks läks järgmine hommik. Hommikul vetsus avastasin, et peenisel on miski, mida seal olla ei tohiks. Kuramuse puuk kükitas ja vahtis vastu,“ räägib Janek, et korraks tõmbas see avastus ikka lauba higiseks küll.

„Ega endal ei olegi see eemaldamine nii lihtne. Korraks mõtlesin, et kust abi saaks. Piisavalt kummaline olukord, et minna emo-sse või perearstile, aga samas... Kuidas ma sellise murega nüüd arstile pöördun? Teatan valjuhäälselt, et teate, mul on puuk peenises. No ei tundnud üldse kutsuva ettevõtmisena,“ üritas mees ise oma hädaga hakkama saada. Elukaaslane juhtus just sel nädalal töökaaslastega reisil olema.