UUS VÕIMALUS: retsepte saab nüüd pikendada ka apteegis 

Riigikontrolli auditi järgi on enam kui pooled EMO külastused asjatud ning üks sagedasi põhjusi on retseptide pikendamine.

Benu apteegi teenuste arendusjuhi Maria Otsa sõnul avastavad inimesed apteekides sageli, et nende retsept on lõppenud. “Tavaliselt on nagu nimelt siis kell palju või on nädalavahetus ning perearstid pole kättesaadavad. Küll aga on kohe vaja beebipille või muud hädavajalikku.”