NÄITLEJANNA BRITTA SOLL: tund päevas iseendale pigistada on täiesti võimalik 

Tema ise on aastatega aina enam mõistnud, kui palju ta on oma lapsepõlvekodust kaasa saanud, mõeldes sellele üha rohkem tänu kolmele tütrele: seitsmeaastasele Sofiele, nelja ja poole aastasele Elizele ning veidi üle aastasele Ameliele.

Näiteks hakkas Britta spordiklubides trennis käima just ema eeskujul ja nüüdseks on sellest kujunenud sportlik elustiil. „Minu töös on oma keha tajumine ja füüsiline võimekus väga olulised. Pean olema suuteline mängima ka füüsiliselt keerukamas ja nõudlikumas lavastuses," sõnab Britta, kellele tähendab igapäevane liikumine teadlikku tegevust.