HOLLANDI SPETSIALIST: senine suund oli vale. Erivajadusega õpilased õppigu erikoolides Eesti Päevaleht , täna, 10:39

Hollandi koolid on otsustanud erivajadusega laste tavaklassidesse integreerimise lõpetada. Vida Press

Euroopa rehabilitatsiooni platvormi president Frits Wichers ütleb, et nüüd on tõstetud käed üles ja nenditakse, et vahepealsed idealistlikud ettekujutused erivajadusega laste ja tavaõpilaste koosõppimisest käivad üle jõu.