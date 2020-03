Perearst annab nõu: kuidas teha vahet headel ja halbadel sünnimärkidel? 

Suvel, mil päike paistab ning nahk on sageli katmata, peaksime pöörama erilist tähelepanu oma sünnimärkidele. Kuidas nahale päikesega mitte liiga teha, mismoodi teha vahet headel ja halbadel sünnimärkidel ning mida teha pahaloomulise sünnimärgi kahtluse korral?

Perearst Sirje Reinmets lasi mõned aastad tagasi enda kehalt mõned kahtlased sünnimärgid kirurgiliselt eemaldada. «Kaelale tekkisid nahanäsad ning otsustasin, et kuna niikuinii on nahaarsti juurde minek, lasen ka sünnimärgid üle kontrollida. Arvan, et kahtluse korral peaks alati laskma end spetsialistil üle vaadata, kuna tal on selleks vajalikud vahendid (näiteks dermatoskoop) ja juba treenitud silm,» räägib ta.