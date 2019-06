KEERULINE LIIKUDA: puudega inimesed peavad ministeeriumi arusaama ühistranspordist küüniliseks 

Õiguskantsleri büroo juhtis mais majandusministeeriumi tähelepanu sellele, et kui raudteel käivad ümberkorraldused ja rongid asendatakse asendusbussidega, muutub liiklemine ratastooliga või kaksikute vankriga sõitjate jaoks keeruliseks.

Juunis vastas ministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas õiguskantslerile, et ronge asendatakse bussidega harva ning erijuhtumite puhul, mil tõesti asendusbussid käiku pannakse, ei ole alati võimalik kiiresti tagada samaväärseid sõidumugavusi ja teenusetaseme norme kõikidele reisijagruppidele.

Puuetega inimeste koja tegevjuht Anneli Habicht ütles, et majandusministeeriumi seisukoht tekitab hämmastust, eriti seitse aastat peale ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimist Eestis.

"Selle asemel, et pakkuda välja lahendusi ja ajakava puudega inimestele ligipääsetava ühistransporditeenuse samm-sammuliseks saavutamiseks, põhjendab ministeerium rongide asendusbusside ligipääsmatust asjaoluga, et bussid on meil üleüldiselt halvasti ligipääsetavad," sõnas ta.