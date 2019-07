UUS VÕIMALUS: haigekassa hakkas rahastama muna- ja seemnerakkude külmutamist 

„Enne viljakust kahjustava ravi alustamist võib olla vajalik külmutada sugurakke, et hiljem, kui ravi õnnestub ja inimesel on soov lapsi saada, oleks tal võimalik oma sugurakke kasutada,“ selgitas haigekassa eriarstiabi teenuste spetsialist Malle Avarsoo.

Ettepaneku lisada viljakuse säilitamise teenus tervishoiuteenuste loetellu esitas haigekassale Eesti Naistearstide Seltsi töörühm. Koostöös haigekassaga leiti, et muna- ja seemnerakkude külmutamine on viljatusravist soodsam nii ravikindlustuse eelarvele kui ka patsiendile, kellelel võib hiljem olla juba liiga hilja.

Doktor Kai Haldre tõdes, et sugurakkude külmutamine on olnud aastaid võimalik, kuid patsiendid on pidanud selle eest ise maksma. „See on tihti piiranud selle võimaluse kasutamist. Sugurakkude külmutamise tänapäevased meetodid on end igati õigustanud ja seetõttu võiks see olla võrdselt kättesaadav kõigile patsientidele, kes seda vajavad,“ tõdes arst.