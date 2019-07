VEEL HULLEM KUI SUITSETAMINE: paljude vähkide põhjus on pigem ülekaal 

Suitsetamine on siiani kõige olulisem vähki põhjustav tegur, mida saab vältida. Ülekaal on teine, väidavad uurijad. Kui suitsetamine on langustrendis, siis ülekaal tõusutrendis ja see teeb teadlased väga murelikuks. Suurbritannias on iga kolmas täiskasvanu ülekaaluline.

See tähendab, et miljonitel inimestel on oht haigestuda vähki. Samas sai palju kriitikat Suurbritannia vähiuuringute keskuse kampaania, kus viidati ülekaalu ja vähi seostele. Arvati, et see häbistab pakse inimesi. Uurijad väidavad, et nad ei süüdista ülekaalulisi, vaid pigem näitavad, et nii suitsetamisel kui ülekaalul on otsene seos vähiga: mõlemad suurendavad riski haigestuda.

Muidugi ei saa iga ülekaaluline või rasvunud inimene vähki, kuid see tõstab oluliselt riski. Risk on seda suurem, mida rohkem inimene kaalub ja mida kauem on ülekaal kestnud.