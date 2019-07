JALAL LOOKLEVAD INETUD VEENILAIENDID: need vahendid aitavad pidurdada haiguse arengut 

Krooniline veenipuudulikkus ehk varikoos ei teki üleöö, vaid aastate jooksul. Ka ravi on eluaegne. Vida Press

Veenilaiendid muutuvad eriti suvel häirivaks, aga ekslik on arvata, et see on vaid naiste mure. Miks ja kellel need tekivad, kirjutab Südameapteegi blogis proviisor Merle Meola.