Lapsed jõid kitsepiima ja nakatusid puukentsefaliiti 

„On väga ebatõenäoline, et kolm last haigestus korraga, ühel ajal läbi puugihammustuse. Haigestunud lapsed on pärit talust, kus tegeldakse kitsepiima väikesemahulise tootmisega ja seetõttu ei ole talu kohustatud piima laboratoorselt korrapäraselt kontrollima,“ kommenteeris Kai Raska terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonnast.

„Soovitame kindlasti tarbida eelnevalt kuumtöödeldud kitsepiima,“ ütles Raska.

Igal aastal registreeritakse piimast saadud nakkuse üksikjuhte, kuid haigelt loomalt saadud piima tarbimine võib põhjustada ka suuremaid puhanguid. Selline juhtum oli näiteks 2005. aastal, kui Tallinnas haigestus puukentsefaliiti 37 inimest, kes kõik jõid ühes kaubanduskeskuses pakutut toorest kitsepiima.