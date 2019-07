NII VABANED PIINAVAST SÕLTUVUSEST! 5 nippi, kuidas võidelda magusahimu ja muude ahvatlustega 

Sõltuvuse taga on alati mingi põhjus. Mõtle oma elu üle põhjalikult, et mõista, miks mingi asi on saanud sinu üle nii suure võimu. Tunnista endale, et sõltuvuse põhjustaja on muutunud sulle nii oluliseks, et sa ei saa sellest sõrmenipsuga vabaks. Selle tunnistamine on sõltuvusest vabanemisel väga oluline.