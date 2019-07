HIINA MEDITSIIN KUUMAST AJAST: ärka vara, joo sooja vett ja hoidu vihast! 

Traditsioonilises Hiina meditsiinis tuginetakse looduse ja haiguste kirjeldamisel viie elemendi teooriale – puu, tuli, maa, metall, vesi, kirjutatakse Tervise Alkeemia blogis.

Paljud inimesed ootavad seda aega, mil ilm on kuum, päike on väljas ning meeleolu ülev. Palju viibitakse värskes õhus, inimesed on täis energiat ning nende keha qi ja elujõud on tipus.

Käes on aeg, mil kasvatada yang-energiat oma kehas. Suvel on soovitatav elada valguse rütmis – tõusta vara ja magama minna hilja. See võimaldab meil saada osa maksimaalsest päevavalgusest. Nii nagu igal aastaajal, võiks ka suvel meie töö, tegemised ja suhted olla täis rõõmu ja rahulolu ning teha meid õnnelikuks.

Kui me elame oma elu rõõmu, naeru ja kirega, siis see näitab meile, et südame energia on tasakaalus. Soojad suvepäevad ja sumedad suveööd toidavad meie vaimu ning aitavad paremini mõista meie potentsiaali.

Foto: Pexels

Hoia süda tasakaalus