MÕTLE HOOLIKALT, KUST ABI OTSIDA! EMOd ja perearstikeskused vaevlevad suviti suure koormuse all 

"Kas inimestel on rohkem aega või on suvel aega rohkem oma tervise peale mõelda või ongi puhkuste aeg ja kõik need kroonilised asjad, mida talvel on edasi lükatud, on lõpuks suvel otsustatud ära lahendada kas siis EMO-sse pöördudes või üldse arsti poole pöördudes," arutles Põlder.