KONNASILMAD TEEVAD VALU? Nii ennetad ja ravid inetuid nahapaksendeid!  

Apteegis on saadaval salitsüülhapet sisaldavad konnasilmaplaastrid, salitsüülhapet ja kollodiumi sisaldavad konnasilmatilgad ja salitsüülhapet sisaldav salv. Plaastrid, tilgad ja salv on olemuselt söövitava toimega.

Foto: Pexels

Oluline on naha paksuse vähendamine pimsskivi, jalaraspli või kannariiviga. Seda on kõige parem teha pärast jalgade vannitamist ja leotamist.

Konnasilmasid eemaldatakse ka vedela lämmastikuga ehk krüoteraapiaga. See ravimeetod ei pruugi sobida väikelastele, diabeetikutele ja inimestele, kellel on verevarustuse häired. Meetod võib põhjustada ebamugavustunnet, ville ja vahel olla ka valulik, samas on see tõhus ja toimiv ravimeetod. Kirurgiliselt konnasilmasid ei eemaldata.