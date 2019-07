LEGAALNE DOPING! Millised laulud aitavad trennis rohkem pingutada? 

Bruneli ülikooli teadlane Costas Karageorghis on raamatus „Applying Music in Exercise and Sports“ välja toonud mitu moodust, kuidas muusika saab treeningut parandada.

Kõige ilmsem kasu, mida treenija muusikast saab, on positiivne emotsioon, vahendab BBC. Näiteks filmi „Rocky“ tunnusmuusika kuulamine võib tekitada tunde, et suudad kõik takistused kerge vaevaga ületada. Muusika aitab vähendada väsimustunnet umbes 10 protsenti, see peaks parandama vastupidavust ja üldist enesetunnet pärast trenni.

Uuringute põhjal on Karageorghis kokku pannud playlist’i, mida treeningutel kuulata. Jõutrenniks soovitab ta laulu, mille tempo on 110–145 lööki minutis, näiteks Queeni „Another One Bites the Dust“. Kergeks sörgiks sobivad „Pink'i Raise Your Glass“ ja teised laulud, mille tempo on umbes 120 lööki minutis. Kiiremaks jooksutrenniks klapivad näiteks The Killers'i „Somebody Told Me“ ja MIA „Paper Planes“, mille tempo jääb 140 ja 170 löögi vahele minutis. Jalgratturitel soovitab ta valida laulu, mille tempo on 80–120 lööki minutis.