PANE TÄHELE OHUMÄRKE: naiste infarkt võib olla ebatüüpiline ja salalik 

Naiste südamehaiguste riskitegurid on vanus, kõrge vererõhk, normist kõrgem kolesteroolitase, ülekaal, suhkruhaigus, suitsetamine ja istuv eluviis.

Infarktist tingitud vaevused on naistel sagedamini ebatüüpilised ja salalikumat laadi. See on üks põhjusi, miks naistel tekib meestega võrreldes enam viivitusi infarkti diagnoosimisel ja haiglaravi alustamisel.