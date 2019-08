KURNATUD ARSTID KAOTAVAD NÄRVID. Patsient: „Arst ütles, et käi põrgusse.“ 

Inimesed ootavad eriti mõistvat suhtumist just arstidelt. Lõuna-Karjala Eksote patsiendiesindaja Tuomas Kumpula kurdab Yle uudisteportaalis, et viimasel ajal on temani jõudnud ebatavaliselt palju kaebusi arstide ebaviisaka käitumise kohta. Patsiendid on kogenud vastuvõtul sõimu, karjumist ja viha. On olnud kaebusi, et arst on saatnud patsiendi keset vastuvõttu kabinetist välja või soovitanud põrgusse minna. Üks arst karjus telefonis lähedasele, et patsient pole veel suremas. Mõni patsient pole julgenud närvilisele arstile oma tervisemuredest rääkidagi.

Arstide liit leiab, et loomulikult ei pea arstile meeldima kõik patsiendid või omaksed, kuid kõiki tuleb kohelda professionaalselt ja sõbralikult. Samas on selge, et kui Soomes on 26 000 arsti, juhtub nende sekka igasuguseid inimesi. Arstide liidu sõnul on probleemid lahenenud enamasti vestlusega, mõni on vahetanud ka töökohta.

Patsiendiesindaja arvab, et temani jõudnud kaebused on vaid jäämäe tipp. Kasvanud on ka kaebuste hulk muu meditsiinipersonali peale. Selline areng on tema hinnangul murettekitav.