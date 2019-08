ÄRA LANGE DEPRESSIOONI! 4 näpunäidet, et see ei kipuks korduma 

Foto: Pexels

Teadvelolek (mindfulness) on midagi, mida me kõik mingil määral teame ja kasutame, aga tihti on seda meie elus väheks jäänud. See tähendab oskust olla hinnanguvabalt ja aktsepteerivalt hetkes. Võtta asju nii nagu nad on, mitte võidelda reaalsuse vastu, milles juba oleme. Teadvelolek aitab tunda ka rõõmu ja rahulolu väikestest igapäevastest asjadest.