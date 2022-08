TUNTUD USKUMUS! Kas täiskuu teeb tõesti agressiivseks ja ajab hullud liikvele?

Aastal 1984 tehtud uurimuses järeldati, et täiskuuöödel oli rohkem kuritegevust. Aastal 2009 avaldatud uurimuses aga väideti, et täiskuu ajal sattus rohkem inimesi psühhiaatriahaiglasse. Ühes väiksemas uuringus, kus vaadeldi 91 vägivaldset ja käitumishäiretega patsienti, leiti, et 23% käitumishäiretest esines täiskuu ajal. See oli uurijate arvates umbes kaks korda rohkem kui tavaliselt.

Värskemate uuringute tulemused on aga veidi erinevad.