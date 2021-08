KAS TUNNED, ET VAJAD ALKOHOLI? 4 kindlat märki, et sul on juba joomisega probleem

Inimene võib käia tööl ja teha karjääri, sest väliselt ei pruugi keegi aru saadagi, kui palju ta tegelikult joob. Üks suuremaid väärarvamusi alkoholismi kohta on see, nagu inimene peaks enne põhjas ära käima, sest alles siis saab hakata paremaks minema. See on absoluutselt vale. Alkoholism on krooniline haigus, mis kahjustab ajusid. Mida varem joomisele piir panna, seda parem.