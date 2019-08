Üle 20 kilo alla võtnud naised räägivad: 10 olulist asja, mida peaksid teadma 

7. Tunned end nooremana ja reipamana, kui oskasid oodata

Ülekaal räsib keha mitmel moel. See koormab liigeseid, mis võivad hakata valutama. Ülekaal võib tähendada seljavalusid, südamehädasid ja kõrgenenud vererõhku. Kui kaal on langenud, on kehal vähem koormust ning valud ja pinged vähenevad. Liikuda on kergem ja igas mõttes on mõnusam olla. Tunned end palju nooremana.

8. Endised lemmiktoidud ajavad südame pahaks

Võid hakata tundma, kuidas toidud, mida enne võisid lõputult vitsutada, ajavad südame pahaks. Endine küpsistemugija ja kiirtoiduarmastaja võib hakata tundma, et ta ei tahagi neid enam. Ainuüksi hamburgerirestorani lõhn võib lausa iiveldama ajada. Keha hakkab ütlema, et ta ei taha enam rämpstoitu. Ja see on ju tore!

Foto: Pexels

9. Väiksed sammud toovad edu

Võib tunduda tohutu raske ja võimatu eesmärk, kui soovid alla võtta 20 kilo või rohkemgi. Eriti, kui selja taga on ebaõnnestumisi ja tagasi tulnud kilosid. Annad alla juba enne, kui alustad.