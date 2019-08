MAAGILINE PIHLAKAS: kaitseb kodu kurja eest ja ravib paljusid haigusi 

Foto: Aldo Luud

Foto: Andres Putting

Pihlakamarjad tuleb ära korjata, kui need on erkoranžid-punased, siis saab neid ideaalselt kuivatada. Kui öökülmad, vihmad ja udu on nad pehmeks ja mustaks teinud, siis enam ilusat kuivatust ei saa. Kuna pihlakamarjades on säilitusaine sorbiinhape, siis võivad nad ka toas või tuuletõmbega ruumis kuivada, kuid kõige parem on ikkagi nad toidu- vm kuivatis 40–50 °C juures ära kuivatada.