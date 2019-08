Eesti inimene ei hooli tervisest: vaid ligi pooled sõeluuringutele kutsututest tulevad kohale 

Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud andmetest selgub, et 2018. aastal osales rinnavähi sõeluuringul 52,8% uuringule kutsutavatest naistest ning jämesoolevähi sõeluuringul 50,1% kutsutavatest meestest ja naistest. Madalaim oli kutsutavate osalus emakakaelavähi sõeluuringul - osales 45,3% naistest.

Kui kuulute sünniaasta järgi sihtrühma ning ei ole veel osalenud, siis broneerige endale aeg meelepärases tervishoiuasutuses. Osalemiseks ei pea jääma kutset ootama – aasta alguses on loodud digitaalne kutse ehk saatekiri Patsiendiportaali (vt. www.digilugu.ee →Terviseandmed →Saatekirjad).

Selle aasta suvel alustas vähi sõeluuringute register kutsete saatmist ka e-posti teel. E-posti teel saavad kutse kõik sihtrühma kuuluvad inimesed, kellel on isikukood@eesti.ee suunatud isiklikule meilile või rahvastikuregistrisse on märgitud isiklik meiliaadress. Kui register infot e-posti kohta ei saa, saadetakse paberkutseid jätkuvalt otsepostiga rahvastikuregistrijärgsele aadressile, kui aadress on korrektselt registreeritud.