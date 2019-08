Lugeja küsib: lapsevanem, kus su laps on?! 

„Tulin rattaga õhtul töölt, kui mu tähelepanu haarasid tee ääres pingil istuvad lapsed. Justnimelt lapsed, sest tegu oli umbes 10-12aastaste lastega. Kell oli juba üheksa õhtul. Ma ei kujuta ette, et lubaksin oma lastel sellises vanuses veel nii hilja linnas tiirutada. Tahaks neilt hoopis küsida, et lapsevanem, kus su laps on?!“ kirjutab muretsev 33aastane Ellen.

„Nad ei lõhkunud ega märatsenud, kuid vali muusika ja sobimatu keelekasutus – see ületas piirid. Ja ma ei saa aru, miks hulguvad nii noored juba tänavatel? Mu õel on kodus 11aastane poeg, kes igal õhtul kell üheksa juba voodisse läheb. Mis on minu arvates igati normaalne. Kunagi olid reeglid, et mingit kellast ei tohtinudki alaealised väljas ilma vanemata olla. Kas enam see ei kehti? Või enam ei hoolita?“