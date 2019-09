TEADUSLIKULT TÕESTATUD: niisama molutamine on lastele väga vajalik! 

Palju õnne kõikidele, kelle elu õied kooli või lasteaeda alustasid või taasalustasid! Kõige kiiremad päevad on juba möödas ja tähtsamad tunniplaanid paigas, aga huviringide valimine ilmselt käib veel.

Puhkamine aitab asju meelde jätta

Värskelt tekkinud mälestused ja teadmised on alles ebapüsivad ja kinnistumiseks vajavad need aega. Une kestuse ja kvaliteedi tähtsus mälestuste ja teadmiste salvestamiseks on juba hästi teada. Viimasel ajal on aga leitud, et ka ilma magamata, päeval vaikselt puhkamine aitab paremini mäletada.

Foto: Pexels

Katses lasti inimestel vaadata erinevaid pilte (60 erinevat). Pärast vaatamist võisid osad katseisikud kümme minutit niisama vaikselt olla, teised pidid lahendama “leia kümme erinevust” stiilis piltmõistatusi. Hiljem näidati jälle erinevaid pilte (nüüd juba 90 erinevat) ja paluti hinnata, kas tegemist on nende esimeste piltidega või mingite uutega, kusjuures osad pildid olid vanad, osad uued ja osad vanade sarnased, kuid väikseid detaile oli muudetud. Need, kes said puhata, suutsid hiljem vanu, uusi ja sarnaseid pilte paremini eristada kui need, kes olid vahepeal muul rindel tegutsenud.

Kuidas täpselt puhkamine ja mäletamine ajus seotud on, seda veel ei teata. Võimalik, et niisama passimise ajal aju automaatselt kutsub neid mäletamist vajavaid asju uuesti ja uuesti esile, kinnistades niimoodi informatsiooni.