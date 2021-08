DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas see on ohtlik, kui võtta liiga palju vitamiine? 

Vitamiinid on põhimõtteliselt katalüsaatorid, mis panevad käima biokeemilised reaktsioonid, kuid ise nendes reaktsioonides ei osale. Mis tähendab, et kogused ei oma erilist tähtsust, vastavates preparaatides on need annused ka üliväikesed. Mürgituse saamiseks tuleks ikka mitu pakendit korraga sisse süüa ja kahjulikke kõrvaltoimeid tavalistes annustes ei esine.

Tavaliselt on kevadeti või mõne kurnava haiguse puhul tegemist üldise vitamiinivaegusega. Arvestust pidada pole mõtet – piisab, kui järgida toote pakendile märgitud soovitatavat annust. Ja kui seda ka mitmekordselt ületada, siis tekib kahju ainult rahakotile, värvib pissi kollaseks ja liigsed vitamiinid tulevad muutumatul kujul välja, lähevad lihtsalt raisku, siis juba lasta peenrale, seller pidi sellest jubedalt kasvu minema.