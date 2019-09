PALJU ÕNNE! Eesti arst pälvis ülemaailmse kõrge tunnustuse 

Tallinnas 5.-7.septembril peetud Rahvusvahelisel Seksuaalsel Teel Levivate

Infektsioonide (IUSTI Europe) kongressil anti Airi Põderile üle

IUSTI Euroopa teenetemedali kõrgeim järk - kuldmedal tulemusliku töö

eest suguhaiguste ravil ja ennetusel üle maailma. Dr Põder on selle

Kongressi president.



Dr Keith Radcliff tunnustas medalit üle andes dr Põderit

Eesti viimisel suguhaiguste ennetuse ja ravi vallas pärast Nõukogude

okupatsiooni kiirelt rahvusvahelisele tasandile. Samuti tema osa paljude

rahvusvaheliste ravijuhiste loomisel, aga ka selle eest, et ta seisis ka nõukogude ajal alati patsientide eest, olgu nad geid või

heterod. Muuhulgas on dr Põder suutnud ravida ääretult

keerulisi suguhaiguste vorme.



Kuninganna Elizabeth II ihuarst ja Londoni Kuningliku Arstide Ühingu

erisaadik Sir Richard Thompson lendas spetsiaalselt Eestisse, et pidada

tunnustuskõne dr Põderi auks, kes on ainus Baltikumi arst, kes on

Kuningliku Arstide Liidu liige.



Dr Põder on intervjuudes alati imetlenud oma patsiente, kirjeldades neid elurõõmsate ning säravate inimestena, kes soovivad kogu südamest ruttu terveks saada, mis on ju ravi puhul kõige olulisem.



5.-7. septembril 2019 toimunud rahvusvahelise seksuaalsel teel levivate

infektsioonide vastu võitlemise ühingu IUSTI-Europe 33. kongressile

kogunes 700 delegaati 46 riigist: nt USAst, Austraaliast,

Inglismaalt, Hollandist, Itaaliast, Soomest, Venemaalt ja muidugi

Eestist. Osalesid nii tegevarstid kui ka uurijad suurtest

teaduskeskustest ning organisatsioonidest, nagu Maailma

Tervishoiuorganisatioon ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa

Keskus, samuti esindajad USA ja Suurbritannia analoogsetest keskustest

(CDC, PHE jt).