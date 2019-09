ANDRES METSPALU: geeniinfo toel saavad arstid tulevikus paremini ravida 

Geeniandmete põhjal saavad perearstid veel paremini kui enne otsustada, mis ravimid igaühele kõige paremini sobiksid. „Eelkõige peaksid andmebaasi minema andmed nende ravimite kohta, mis inimesele ei sobi,» ütleb Metspalu. "Meie geneetika on selline, et ühed rohud sobivad paremini kui teised. Praegu näeme ju palju seda, et inimestel tekivad mingite rohtude tarvitamisel soovimatud kõrvalnähud.“

Metspalu sõnul on 15-20 haigust, millesse inimesed tavaliselt surevad. "Pooled inimesed surevad Eestis südame-veresoonkonna haigustesse ja üks kolmandik vähki,“ räägib ta. „Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja Tartu likooli kliinikumis uuritakse südamehaiguste ja naiste rinnavähi tekkimise pärilikke riske. Igaüks võib muuta oma elustiili. No näiteks kui kellelgi on risk haigestuda südamehaigusse, siis on vaja võtta mingit ravimit, mis vähendab kolesterooli. Kellel on diabeedioht, sellel tuleb langetada kehakaalu. Kui aga kehakaal on juba normis, aga ikka on risk, siis on olemas tabletid, millega haigestumist ära hoida.“

Algamas on personaalmeditsiini ajastu

Nüüd on riik asunud korraldama ka seda, kuidas geeniandmed jõuaksid e-tervishoiusüsteemi kaudu perearstideni. „Võib öelda, et selle sammuga on algamas personaalse meditsiini ajastu,“ lausub professor. „Praegu töötatakse välja tarkvara. Kui geeniandmed jõuavad e-tervise süsteemi, siis saab neid vaadata nagu kõiki teisi teie tervist puudutavaid andmeid, nagu ükskõik millist röntgenipilti, vereanalüüse jm.“

Geeniteaduse kasutamine meditsiinis muutub samas üha enam tehisintelligentsi pärusmaaks. "Inimesed ei suuda võistelda tehisajuga," märgib Metspalu. "Tavaline arst suudab kasutada umbes viiendikku kogu infost, mida ta inimese kohta teab. Aga arvuti kasutab ära kõik . Tehisintellekt ja selle loodud algoritmid saavad personaalmeditsiinis arsti parimaks abimeheks. Geneetika on üks arsti abistav instrument, nagu röntgenipilt või tomograafia, aga vahe on selles, et kui need annavad pildi sellest tänasest seisust, siis geneetika ütleb, millist röntgenipilti näeme tulevikus ehk aastate pärast. See teebki geneetika eriliseks.“

Veel saab hakata geenidoonoriks