ÄRA MAGA UURINGUT MAHA! Jämesoolevähk ei anna kohe tunda 

Vähi varajaseks avastamiseks kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud meetodina sõeluuringut, sest see annab võimaluse uurida ühiskonnasegmenti, kes on mõne sagedase ja raskeid tagajärgi põhjustava haiguse riskigrupis. Näiteks Eestis korraldatakse naistele suunatud rinna- ja emakakaelavähi ning mõlemale sugupoolele jämesoolevähi sõeluuringut.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhi Külli Friedemanni sõnul ei ole vähi täpne tekkemehhanism endiselt päris selge. „Aina rohkem jõutakse seisukohale, et pärilikkus mängib vähi tekkes väikest rolli ning suurem roll on elustiilil,“ selgitab ta.

Jämesoolevähi teke on astmeline ja mitme teguri koosmõjust sõltuv suhteliselt pikk protsess. Arvatakse, et vähieelsete muutuste tekkest kulub vähi väljakujunemiseni vähemalt 10–15 aastat. Enamik jämesoolevähkidest tekib algselt limaskesta healoomulistest kasvajatest ehk polüüpidest. Aja jooksul võivad polüübid suureneda ja muutuda, kuid kõik ei arene soolevähiks. Polüübid võivad ka taandareneda, kuid umbes iga 20. polüüp areneb edasi ja sellest võib tekkida vähk.

Kuna jämesoolevähk on aeglase tekkega, suureneb vanuse kasvades ka risk haigestuda vähki. Risk kasvab märgatavalt alates 50. eluaastast. Kõige rohkem avastatakse jämesoolevähki esimest korda üle 70-aastastel inimestel. Mida kõrgem on keskmine eluiga ja mida rohkem on elanikkonnas vanemaid inimesi, seda suurem on jämesoolevähi esinemismäär.