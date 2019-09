HAMBAD LAGUNEVAD: kui palju maksab tegelikult sinu lapse hambaravi? 

Kuni lapse 19-aastaseks saamiseni on hambaravi haigekassa lepingupartnerite juures talle tasuta või tuleb tasuda vaid 5-eurone visiiditasu. Hiljem, täiskasvanueas tuleb aga ravi eest välja käia juba päris kopsakaid summasid.

Hiljuti avaldatud 3-, 6- ja 12-aastaste laste hammaste tervisliku seisukorra uuringust selgus, et Eesti laste suutervis jääb Euroopa keskmisele alla ning hambaarstid ei ole hambapesu kvaliteediga rahul. Uuringu andmetel on kõige kehvemas olukorras 6-aastaste hambad – selles vanuses on vaid 28 protsendil piimahambad terved. Veidi enam, 40 protsenti on tervete piima- ja jäävhammastega 12-aastaseid lapsi. 3-aastaseid tervete piimahammastega lapsi on umbes 71 protsenti.

Hambaarstid ei väsi rõhutamast, kui oluline on hambaprobleeme ennetada. „Lapsevanema kohustus on hoolitseda, et laps puhastaks hambaid korralikult kaks korda päevas ja kord aastas vaataks hambaarst need üle. Kui hammaste eest hoolitsetakse korrektselt, on harva vaja midagi parandada. Loomulikult võidavad eelkõige lapsed, kui nad saavad kodust kaasa õiged hügieeniharjumused, mis võimaldavad minna täiskasvanuellu tervete hammastega,“ ütleb hambaarst ja veebilehe Suukool.ee üks eestvedajaid Anastassia Kuldmaa.

Kui hammaste eest kantakse hoolt korrektselt, on harva vaja midagi parandada. Foto: Vida Press

Ravi võib maksta sadu eurosid

Kui lapsele on hambaravi tasuta, siis haigekassale on kulud suured, näiteks esmane visiit maksab 45 eurot. Esmane hambaarstikülastus sisaldab suuõõne põhjalikku vaatlust, lapsevanemat või last nõustatakse toitumise, hügieeni ja kahjulike harjumuste vallas. Esmakordsel külastusel tehakse hammastest ka panoraamülesvõte, mis aitab tuvastada silmaga nähtamatuid kahjustusi ja põletikukoldeid.