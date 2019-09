ERITI KASULIK ASTELPAJU: tugevdab immuunsust ja kiirendab paranemist! 

Marju on kõige kergem korjata koos okstega ja kohe sügavkülma panna. Nii tehaksegi suurtes istandustes. Külmunud okstelt saab neid lahti lüüa, puunoa või muu esemega eemaldada. Võib ka kohe siirupiks või moosiks teha, aga kõige maitsvamad on need blenderis purustatult ja siis kurnates mahlana. Marju võib noppida ka puu küljest, aga astlad on teravad ja torgeteta ei pääse.