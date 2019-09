PEREARSTIKRIIS. Karmen Joller: eakatele arstidele on äärmiselt raske leida asendajat  

Kui näiteks eakas perearst sureb või jääb haigeks, siis asendajat leida on äärmiselt keeruline. Abi saab ikka, on olemas EMO, haiglad ja eriarstid – riigile kallis ja ka inimesele mitte just kõige mugavam lahendus. Perearst on inimese jaoks otsekui isiklik arst, kes teab temast rohkem, kellega tekib pikaajaline kontakt, ja see annab palju juurde ka usaldussuhtele, mis valitseb patsiendi ja arsti vahel.